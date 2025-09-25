Семья из Мегиона в ХМАО подхватила смертельную инфекцию ботулизм
Муж и жена из Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре заразились ботулизмом. Им 55 и 59 лет, сообщает Baza.
Доктора пытаются спасти мужчину и женщину. Оба пациента — «тяжелые».
Незадолго до заражения муж с женой обедали. После этого им поплохело. Что именно съела семейная пара, пока выясняют.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что колбасы, вяленая рыба и консервы, продающиеся в магазинах, могут быть носителями смертельной инфекции. Ботулотоксин угнетает работу нервной системы.
