Врач: консервы, колбасы и вяленая рыба в магазине могут быть источниками ботулизма

«Консервы, покупные домашние колбасы и вяленая рыба могут быть источниками ботулизма — одной из самых опасных и часто смертельных инфекций. Бактерии Clostridium botulinum выделяют ботулотоксин, который угнетает работу нервной системы. При этом зараженная еда на вкус может казаться нормальной», – предупредила Кашух.

Она посоветовала для страховки себя и близких не покупать потенциально опасные продукты на стихийных рынках у частных продавцов.

«В магазине нужно обратить внимание на качество упаковки: если крышка консервы вздулась — это опасный признак. Поэтому любую консерву стоит прокипятить перед употреблением. Особое внимание стоит также уделить качеству кондитерских изделий с кремом и салатам с заправкой — они быстро портятся, так что нужно проверить срок годности на упаковке», – подчеркнула врач.

Кашух уточнила, что также подозрительно, если салат выглядит обветренным, в нем много жидкости, упаковка закрыта неплотно или раздулась.

«Если покупаете готовую еду на развес, дату изготовления и срок годности важно уточнить у продавца. Обычно овощные салаты хранятся 12 часов, такой же срок годности у салатов из вареных овощей и мяса, при условии, что они хранятся в холодильнике. А вот салаты с добавлением яиц приходят в негодность уже через 6 часов, даже в холодильнике», – рассказала специалист.

Она резюмировала, что если есть хоть малейшие сомнения в чистоплотности поваров и соблюдении санитарных требований, лучше воздержаться от покупки.

7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Безопасность пищевых продуктов играет очень важную роль на всех этапах производственной цепочки — от производства до сбора урожая, обработки, хранения, распределения и вплоть до приготовления и потребления.