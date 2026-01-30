«Многие пациенты заявляют так: „Живот болел неделю, а потом нашли опухоль“. Если говорить о классической аденокарциноме желудка, на ранних этапах опухоль растет медленно и долго протекает бессимптомно, процесс может занимать годы. Иногда заболевание выявляют случайно — например, при ЭГДС, или уже на фоне осложнений, таких как кровотечение», — рассказал Симаков.

Он добавил, что разновидностей рака желудка, вроде перстневидно-клеточного рака, могут развиваться быстро и поражать весь желудок достаточно быстро, в течение полугода-года.

«Еще один распространенный миф заключается в том, что рака желудка якобы невозможно избежать. Активное лечение бактерии H.Pylori резко снижает риск развития опухолей. Кроме того, современная эндоскопия позволяет находить предраковые состояния и опухоли в начальных стадиях, что повышает вероятность выздоровления», — отметил врач.

Симаков уточнил, что еще одни миф связан с наследственностью. Якобы наличие рака желудка у одного из родителей повышает риск развития рака в 1,5–3 раза, если болели оба родителя, то риски возрастают в пять раз.

«Лучше не верить в мифы, а проходить регулярные обследования. Гастроскопию и колоноскопию делать, начиная с 40 лет. Именно своевременная диагностика помогает врачам выявить перерождение клеток, опухоли на ранней стадии развития, что увеличивает вероятность излечения», — заключил специалист.

