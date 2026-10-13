Жительница Липецка во второй раз родила в Серпуховском роддоме

Жительница Липецка выбрала Серпуховский роддом для рождения третьего ребенка, поскольку осталась довольна помощью и заботой при предыдущих родах. Несмотря на два рубца на матке у матери, рождение девочки прошло благополучно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жительница Липецка родила первого ребенка в родном городе, а за вторым приехала в Серпухов. Доверие к команде роддома и комфортная атмосфера стали причиной ее возвращения: третьего ребенка женщина также решила рожать здесь.

«Родив однажды у вас, в атмосфере любви и чувства, что ты дома, в семье и в безопасности, уже никогда не захочешь рожать где-либо еще», — призналась пациентка.

Акушерская ситуация была непростой: у женщины два рубца на матке, а ребенок оказался крупным. Благодаря работе команды и выбранной тактике роды прошли благополучно.

На свет появилась Валерия весом 4250 граммов и ростом 54 сантиметра. Маму уже выписали домой, где ее ждал супруг.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.