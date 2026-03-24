Жительница Китая располнела до 100 кг из-за того, что спала при свете

20-летняя жительница Китая внезапно располнела до 100 килограммов, у нее также начались проблемы с глюкозой и обменом веществ. Местные врачи связали это с ее привычкой спать при включенном свете, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Нинбо ваньбао».

Китаянка обратилась к врачам из-за набора веса и плохого самочувствия. Ей провели комплексное обследование, которое выявило серьезные проблемы со здоровьем. Врачам девушка призналась, что спала при постоянно включенном свете.

Оказалось, что делать этого нельзя. Свет подавляет выработку мелатонина, тем самым нарушая нормальный ритм сна. В свою очередь, это влияет на метаболические функции организма.

В «Нинбо ваньбао» также написали, что искусственное освещение ночью приводит к инсулинорезистентности, то есть худшему усвоению глюкозы в организме. Высокий уровень инсулина способствует синтезу и накоплению жира.

