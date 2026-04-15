Жительница Флориды после измены мужа заболела тремя видами рака

Мать четверых детей из Флориды Эйлин Макгилл Фокс столкнулась с тремя видами рака после того, как у нее обнаружили вирус папилломы человека. Историю женщины приводит «Царьград» .

В 2017 году школьная учительница узнала о неверности супруга, с которым прожила 30 лет. Она сдала анализы на инфекции, передающиеся половым путем: тесты на сифилис, гонорею и ВИЧ оказались отрицательными. Однако спустя год врачи выявили у нее вирус папилломы человека (ВПЧ).

В феврале 2019 года медики диагностировали рак вульвы, затем рак шейки матки, а в 2023 году — рак анального канала. По словам специалистов, вирус мог долго находиться в организме в «спящем» состоянии, а затем спровоцировать развитие онкологии. Врачи отмечают, что подобных последствий можно избежать с помощью вакцинации.

За последние восемь лет женщина перенесла гистерэктомию и продолжает проходить болезненные процедуры по удалению предраковых клеток. Сейчас она занимается просветительской деятельностью и призывает регулярно проходить обследования.

По данным американских служб здравоохранения, в США около 42,5 млн человек являются носителями ВПЧ, четверть из них — штаммов с высоким онкориском. Ежегодно фиксируется почти 50 тыс. случаев рака, связанного с этим вирусом. Вакцина Gardasil 9 способна предотвратить до 90% заражений. Прививки от ВПЧ делают и в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.