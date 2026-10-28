Жительница Долгопрудного родила восьмого ребенка

Мама восьмерых детей Ирина в четвертый раз родила в «Доме рождения» Долгопрудного. Женщина и новорожденный мальчик уже вернулись домой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года в «Доме рождения» Долгопрудного родились 483 ребенка — 254 мальчика и 229 девочек. Один из мальчиков стал восьмым ребенком в семье Ирины. Мама рассказала об этом пресс-службе Долгопрудненской клинической больницы перед выпиской. В этом роддоме женщина рожала в четвертый раз.

«Даже и не прощаюсь, хотя каждый раз говорю себе: это последний. Если что — снова сюда, потому что из года в год убеждаюсь: здесь профессиональный и доброжелательный коллектив, а это самое главное!» — пошутила Ирина.

Мама и малыш уже дома, где их ждали старшие дети. Отец познакомится с сыном, когда приедет в отпуск со службы в зоне СВО. Коллектив роддома продолжает помогать роженицам и готовиться к приему будущих мам.

«Быть рядом в самые важные моменты жизни, знать каждую историю, встречать каждого малыша как родного — вот то, ради чего мы работаем. Многодетные мамы, которые возвращаются к нам снова и снова, — это часть нашей большой и дружной семьи», — сказала заведующая акушерским отделением роддома Наталья Авилова.

Узнать о родах в «Доме рождения» можно на дне открытых дверей по вторникам в 14:00 или на индивидуальном приеме в будни с 12:00 до 15:00. Адрес: ул. Павлова, д. 2, к. 4. Предварительная запись не требуется. Вопросы также можно задать в чате роддома в МАКС.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.