Жители России могут по ОМС сделать 7 скринингов на онкологию

Жители в РФ в рамках диспансеризации могут пройти семь скринингов для обнаружения наиболее распространенных видов онкологии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Подобного опыта еще нет ни в одном государстве мира.

Обследования на рак россияне могут сделать бесплатно. Они доступны почти во всех районных больницах.

Каприн отметил, что в РФ на протяжении долгих лет работает системная модель профилактики и раннего обнаружения недугов. С 18 до 39 лет диспансеризацию делают раз в три года. После 40 лет ее проводят ежегодно.

Онколог посоветовал не ждать симптомов рака. Нужно всеми способами сохранять здоровье.

