Жители Подмосковья оформили почти 600 тысяч медсправок онлайн в 2025 году

Жители Московской области в 2025 году оформили более 592 тысяч медицинских справок через Интернет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Подмосковья могут заказывать медицинские справки онлайн. Через региональный портал Госуслуг «Здоровье» доступны справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификаты о профилактических прививках, справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма 070/у), выписки из амбулаторной карты и другие документы.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что оформление справок через Интернет экономит время пациентов, избавляя их от необходимости посещать поликлинику. В 2025 году таким способом было оформлено более 592,3 тысячи медицинских справок.

Сертификаты о прививках, выписки из амбулаторной карты и справки для спортивных секций формируются автоматически и доступны для скачивания сразу после заказа. Для получения электронных справок для абитуриентов и санаторно-курортных карт требуется прохождение профилактического медицинского осмотра в течение календарного года.

Оформить справки можно на портале в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.