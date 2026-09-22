Жители Луховиц сдали более 31 литра крови в День донора

Акция «День донора» прошла в Луховицах 22 сентября: кровь сдали 67 жителей округа, областной банк пополнился более чем на 31 литр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови 22 сентября провел в Луховицах акцию «День донора». В ней участвовали 86 человек, из которых после медицинского обследования к донации допустили 67.

Областной банк крови пополнился на 31,15 литра. Во время акции жительнице села Нижне-Маслово Анне Пуссель вручили свидетельство и знак «Почетный донор России». Она сдала кровь более 40 раз.

«Кровь, сданная луховичанами, будет использована в областных центрах, больницах и клиниках для пострадавших с травмами и ожогами, пациентов с сильной кровопотерей, после тяжелых родов, новорожденных с патологиями и онкобольных», — пояснила руководитель бригады МОЦК, врач-трансфузиолог Светлана Кошелева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.