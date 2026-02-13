Жители Красногорска сдали почти 9 литров крови в Национальный день донора

В Красногорске 19 добровольцев сдали 8,55 литра крови в отделении переливания Красногорской клинической больницы 12 февраля в рамках акции, приуроченной к Национальному дню донора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделении переливания крови Красногорской клинической больницы 12 февраля прошла донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора. В ней приняли участие 19 человек, которые сдали в общей сложности 8 литров 550 миллилитров крови. Среди доноров были сотрудники администрации, родственники участников спецоперации и жители округа.

Заведующий отделением Александр Зорин отметил, что потребность в донорской крови сохраняется постоянно, и пригласил всех желающих присоединиться к акции. По его словам, с начала года в Красногорской больнице донорами стали уже более 100 человек.

Опытные доноры, такие как Татьяна Рожкова, поделились советами по подготовке к процедуре: важно быть здоровым, позавтракать легкой пищей и не приходить натощак. Медики напомнили, что мужчины могут сдавать кровь до пяти раз в год, женщины — до четырех. Основные противопоказания включают низкий уровень гемоглобина, гипертонию и хронические заболевания. Для сдачи крови необходимы паспорт или вид на жительство, полис ОМС и СНИЛС.

Организаторы подчеркнули важность правильного питания перед процедурой и напомнили, что после донации специалисты дадут рекомендации по восстановлению. Акция направлена не только на сбор крови, но и на развитие культуры взаимопомощи в обществе.

Отделение переливания крови принимает доноров по адресу: Красногорск, ул. Карбышева, 4А. Дополнительную информацию можно получить по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.