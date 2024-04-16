Жители Коломны могут обратиться за паллиативной медпомощью в поликлинику № 2

В Коломенской больнице работает кабинет паллиативной медицинской помощи, он функционирует на базе поликлиники № 2 по адресу: ул. Астахова, дом № 9. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Понятие паллиативной медицины включает в себя как симптоматическую, так и хосписную помощь пациентам. В компетенции врача паллиативной помощи находятся вопросы обезболивания и смены схемы обезболивания при онкологических заболеваниях, хронических болях различного генеза, вопросы обеспечения кислородом при дыхательной недостаточности, симптоматическое лечение при неврологических патологиях, заболеваниях кардиологического профиля. Также к специалисту этого профиля можно обратиться за консультацией по питанию и уходу за лежачими больными и советами по профилактике пролежней», — рассказала врач паллиативной медицинской помощи Коломенской больницы Ксения Симоненко.

Врач паллиативной медицинской помощи входит в состав врачебной комиссии по признанию пациента паллиативным и при необходимости может направить в отделение паллиативной медицинской помощи, где пациент будет находиться под круглосуточным наблюдением специалистов.Так как паллиативные пациенты, как правило, находятся в тяжелом состоянии и зачастую маломобильны, консультацию врача паллиативной помощи можно получить без личного визита пациента в поликлинику. На прием может обратиться его представитель, предоставив выписки о проведенном лечении.

Врач Симоненко ведет прием ежедневно по будням. Запись к специалисту возможна только по системе «врач-врач». При необходимости помочь с записью на прием может лечащий врач любой специальности.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.