Жителей Солнечногорска 29 августа приглашают стать донорами

29 августа в Доме культуры «Лепсе» округа Солнечногорск состоится выездная донорская акция. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации округа.

Сдать кровь смогут граждане от 18 до 60 лет с регистрацией Москвы или Московской области. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Для сдачи крови необходимо: за 48 часов исключить алкогольные напитки, за сутки стараться избегать жирной пищи (колбасы, яйца, орехи, семечки, молоко, шоколад и т.п.), ужин накануне должен быть легким овощным, завтракать сладким чаем с хлебом или печеньем, за час до сдачи крови воздержаться от курения.

«Приглашаем всех, кто желает внести свой вклад в развитие донорства на территории нашего округа и оказать помощь нуждающимся в крови и ее компонентах. Выездные акции проводятся на благотворительной основе», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

День донора проведут с 9:00 до 12:00.

С подробными рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться по ссылке: https://vk.cc/cF1J0A.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.