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Жителей Лобни приглашают на мастер-класс по тактической медицине

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня состоится интерактивный мастер-класс по тактической медицине. На мероприятии все желающие смогут освоить основы оказания первой помощи в экстремальных условиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участников мастер-класса познакомят с основными принципами тактической медицины и научат правильно реагировать на ситуации, требующие медицинского вмешательства.

По словам организаторов, навыки, полученные на занятии, могут оказаться незаменимыми и жизненно важными в критических моментах.

Мастер-класс начнется в 16:00 в амфитеатре парка. Вход свободный.

Тактическая медицина — это составная часть военно-медицинской подготовки. Ее цель — обучение военнослужащих первой помощи раненым на поле боя.

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«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.