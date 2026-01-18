Житель Подмосковья сидел на «энергетиковой диете» и заработал подагру
28-летний мужчина из Красногорска каждый день на протяжении пяти лет выпивал до трех банок энергетиков. На этой «диете» он заработал себе подагру, сообщает SHOT.
Мужчине настолько нравились энергетики, что он состоял в специальной группе любителей этого напитка. Каждый день он присылал туда фотоотчет о выпитых банках. Всего на покупку таких напитков он потратил более 200 тыс. рублей.
В начале января мужчина отправился в медучреждение на обследование. Перед этим он выпил энергетик. Результаты пришли искаженные, потому его направили в больницу.
Любитель бодрящего напитка сдал все анализы и получил неприятный диагноз. Оказалось, что у него подагра — у мужчины нарушился обмен веществ из-за высокого уровня фруктозы в энергетиках. Теперь эта болезнь будет с ним до конца жизни.
