Житель Подмосковья сидел на «энергетиковой диете» и заработал подагру

28-летний мужчина из Красногорска каждый день на протяжении пяти лет выпивал до трех банок энергетиков. На этой «диете» он заработал себе подагру, сообщает SHOT .

Мужчине настолько нравились энергетики, что он состоял в специальной группе любителей этого напитка. Каждый день он присылал туда фотоотчет о выпитых банках. Всего на покупку таких напитков он потратил более 200 тыс. рублей.

В начале января мужчина отправился в медучреждение на обследование. Перед этим он выпил энергетик. Результаты пришли искаженные, потому его направили в больницу.

Любитель бодрящего напитка сдал все анализы и получил неприятный диагноз. Оказалось, что у него подагра — у мужчины нарушился обмен веществ из-за высокого уровня фруктозы в энергетиках. Теперь эта болезнь будет с ним до конца жизни.

