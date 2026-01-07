Дети-спортсмены массово отравились после приема пищи в отеле в Сочи

Массовое отравление детей-спортсменов случилось в гостинице в Сочи в Краснодарском крае. Пострадали примерно 100 несовершеннолетних, сообщает SHOT .

Дети отравились в одной из гостиниц в сочинском поселке Лоо. Посетителям поплохело после обеда, который они ели 6 января.

Дети и их родители заявляют, что обедали разными видами пищи. Среди блюд были суп из курицы, гречка и другие.

Через несколько часов после обеда у детей повысилась температура до более 39 градусов. Их начало рвать, появилась диарея.

В гостинице находятся дети, занимающиеся разными видами спорта. Среди них футбол, регби и гимнастика. Они отправились на сборы из разных городов РФ.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Одна из сопровождающих рассказала, что только среди ее подопечных отравились примерно 40 человек. По информации Mash, пострадали около 100. Прокуратура начала проверку.

