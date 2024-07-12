Житель Химок сделал инъекцию в член и мучился от гиперэрекции 6 часов

В приемное отделение Долгопрудненской больницы доставили жителя Химок, который мучился от гиперэрекции более шести часов, сообщает Baza .

Мужчину привезли на скорой помощи. Он вколол себе в половой орган неизвестный препарат, после чего шесть часов мучился от эрекции. Она была настолько сильной, что причиняла ему боль.

В медицине это называют приапизмом – эрекцией, которая длится слишком долго, не позволяя закончить половой акт. При этом процесс мужчине доставляет только боль. Отклонение могло привести к потере репродуктивного здоровья или всего полового органа.

Врачи спасли мужчину и купировали болевой синдром. Они посоветовали пациенту не экспериментировать с инъекциями для поднятия мужской силы.

Ранее в Люберцах мальчик засунул себе в половой орган 50 магнитных шариков. После хирургического вмешательства врачам удалось достать инородные предметы.