сегодня в 13:00

В Люберцах мальчик засунул себе в член 50 магнитных шариков

Врачи в Люберцах достали из уретры и мочевого пузыря 13-летнего подростка около 50 магнитных шариков. В итоге у ребенка развилась острая задержка мочи, сообщает областной Минздрав.

Мальчик обратился в приемное отделение МОЦОМД. Он пожаловался, что не может справить нужду и сразу признался, что засунул магниты в детородный орган.

У медиков не было времени выяснять причины такого поведения у ребенка. Детские урологи-андрологи в срочном порядке начали готовить подростка к операции.

Врачи сделали маленький разрез в мочевом пузыре и извлекли инородные предметы. После хирургического вмешательства сделали контрольный рентген, чтобы убедиться в отсутствии магнитов в организме.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Его выписали на амбулаторное лечение.