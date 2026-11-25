Строители ведут отделку и подключают внутренние инженерные системы в новой школе жилого комплекса «Томилино Парк» в Люберцах. Учреждение рассчитано на 1100 учеников, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Группа «Самолет» продолжает строительство третьей школы в ЖК «Томилино Парк» в городском округе Люберцы. Трехэтажное здание площадью 13 тыс. кв. метров возводят в западной части комплекса. Сейчас идут отделочные работы, подключение внутренних инженерных систем и благоустройство двора.

В школе оборудуют универсальные и профильные кабинеты, зоны рекреации на каждом этаже, актовый зал на 424 места, два спортивных зала с душевыми, раздевалками и санузлами, а также небольшой зал хореографии. При кабинетах естественных наук и информатики предусмотрены лаборантские. Для внеурочных занятий создадут помещения продленного дня и мастерские для работы по дереву и металлу, для дополнительного образования — библиотечно-информационный центр.

Во дворе обустроят футбольную, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, зону уличных тренажеров и места отдыха. На территории высадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, разобьют цветники.

Рядом с комплексом расположены благоустроенный Томилинский лесопарк, Малаховский парк и усадьба Быково. В ЖК уже работают два детских сада общей вместимостью 720 мест и две школы на 900 и 1100 мест. На первых этажах жилых домов открыты магазины, объекты сферы услуг и сервисы.

В Московской области девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group и «Брусника», строят жилье и необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.