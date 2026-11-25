Дорожные и коммунальные службы Щелкова круглосуточно устраняют последствия снегопада, который принес циклон Wilka. По данным муниципалитета, ночная смена работает с 22:00 до 05:00.

В Щелкове дорожные и коммунальные службы убирают снег после прихода циклона Wilka. По данным на 22:40 24 ноября, ночная смена началась в 22:00 и завершится в 05:00.

В уборке задействованы шесть машин. Две комбинированные дорожные машины расширяют проезжую часть с помощью щеток и распределяют песко-соляную смесь. Погрузчик «Амкодор» сгребает снег в труднодоступных местах, два трактора МТЗ 82.1 со щетками подметают дороги, еще один трактор с пескоразбрасывателем обрабатывает покрытие.

За ночь коммунальщики убрали снег и расширили проезжую часть на улицах Заречной, Талсинской, Комарова, Шмидта и Пролетарском проспекте.

На основании данных Гидрометцентра Росгидромет объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Синоптики предупреждали о возможных снежных заносах, налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также о гололедице.

Автор текста и медиа — Елена Катасонова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.