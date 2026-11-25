Три дизайнера Подмосковья представят коллекции на фестивале «Мода в спорте 4.0»

Дизайнеры из Егорьевска, Наро-Фоминска и Видного примут участие в конкурсе фестиваля «Мода в спорте 4.0» 28–29 ноября в павильоне №20 на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Фомина из Егорьевска представит коллекцию костюмов для художественной гимнастики «Селена». Татьяна Круглая из Наро-Фоминска покажет наряды для спортивных бальных танцев «Необыкновенные грани». Татьяна Калашникова из Видного продемонстрирует коллекцию «Порушка-параня» для воздушной и художественной гимнастики и фигурного катания.

«Образы построены на контрасте воздушности и выразительной формы: струящиеся полупрозрачные слои соседствуют с четкими силуэтами, а деликатная фактура — с графичными деталями», — отметила Татьяна Круглая.

Источниками вдохновения для нее стали природные явления, в которых свет и форма создают завораживающие эффекты, и дочь Виктория Круглая, занимающаяся спортивными бальными танцами.

Гостей фестиваля ждут шоу-показы, выставка спортивного костюма, встречи с олимпийскими чемпионами, мастер-классы, конкурс детского эскиза и дизайнерский маркет. Кульминацией станет финал ежегодного конкурса дизайнеров спортивных костюмов в формате гала-шоу. В 2026 году заявки на II Международный конкурс коллекций подали 56 дизайнеров из 28 городов России, Белоруссии и Италии.

Фестиваль пройдет 28 и 29 ноября в павильоне №20 на ВДНХ. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте msfd.ru.

Мероприятие поддерживают президентский фонд культурных инициатив, министерство спорта Российской Федерации и Олимпийский комитет России.

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.