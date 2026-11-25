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Коммунальные службы Коломны перешли на усиленный режим из-за снегопада и организовали уборку в несколько смен. На дорогах, во дворах и общественных пространствах задействованы 285 единиц техники и более 780 человек.

В ночь на 25 ноября дорожные службы Коломны продолжили очистку улиц от снега. Снегопад связан с балканским циклоном Wilka («Вилка»), который 24 ноября накрыл центральные регионы России, включая Москву и Подмосковье.

В уборке задействованы 285 единиц специализированной техники и более 780 человек. Приоритет отдают улично-дорожной сети, также очищают общественные пространства, дворы и контейнерные площадки.

«На сегодняшний момент обработано более 68% сети. Работы продолжаются с 6:00 утра. Идет пересмена. С 8 часов вечера выйдет ночная смена обработки дорожной сети», — рассказал во время вечернего интервью заместитель главы городского округа Коломна Денис Котов.

После пересменки техника приступила к ночной очистке проезжей части и обработке покрытия песко-соляной смесью. Для зимнего содержания дорог в округе подготовили 16,5 тыс. тонн смеси.

Комбинированные дорожные машины оснащены щетками и оборудованием для распределения противогололедных материалов. Они счищают снег и обрабатывают покрытие песко-соляной смесью, чтобы предупредить образование скользких участков.

Уборка дворов и общественных пространств продолжится с 7:00 утра. Посменный график позволяет не останавливать работы по содержанию города.

Автор текста и медиа — Марина Анисимова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.