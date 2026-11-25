Циклон «Вилка» накрыл Домодедово, коммунальщики работают в усиленном режиме. Утренний город превратился в сплошную белую мглу, но в 6 часов утра на борьбу с выпавшим снегом вышли десятки машин.

По словам начальника транспортного управления комбината благоустройства Александра Балкивского, в утреннюю смену на линию вышли шесть комбинированных дорожных машин, 15 тракторов и две вакуумные машины. Всего коммунальщики отправили на дороги округа 20 КДМ и 50 тракторов.

Тяжелая техника прошла по улице Гагарина к Каширскому шоссе, а остальные направили на крутые подъемы — на улице Текстильщиков и у Константиновской фабрики.

Дорожники не просто сгребают сугробы, но и густо посыпают асфальт пескосоляной смесью. Особое внимание уделили парку «Домодедово», ГПЗ «Константиново», санаторию и новым жилым кварталам.

Вечерняя смена останется на дорогах до 18 часов, чтобы перехватить снег до того, как он превратится в лед.

Балкивский добавил, что техника работает по заранее проложенным маршрутам, чтобы не мешать движению. Коммунальщики настоятельно просят водителей отказаться от личных автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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