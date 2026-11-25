Депутат Московской областной Думы от фракции «Единая Россия» Олег Жолобов назвал службу по контракту осознанным выбором сильных людей. По его мнению, это и вклад в безопасность страны, и старт для личного роста.

По словам парламентария, контракт дает не только исполнить долг перед родной страной, но и востребованную специальность, навыки и статус профессионала, за которыми стоят реальные гарантии и льготы.

О поддержке бойцов СВО

В своей депутатской работе Жолобов уделяет особое внимание участникам и ветеранам СВО, а также их близким. Он лично встречается с бойцами и приезжает в семьи военнослужащих, чтобы понять, какая помощь нужна прямо сейчас. Депутат помогает с бытовыми, юридическими и личными вопросами, потому что семья бойца должна чувствовать надежную опору.

Пока военные служат, об их семьях заботится государство. Дети бойцов СВО в зависимости от возраста могут рассчитывать на место в детском саду вне очереди, на бесплатные обеды в школе и секции, а дети старшего возраста могут в рамках действующих квот поступать в лучшие вузы страны.

Отдельное направление работы Жолобова — это успешная адаптация защитников к мирной жизни. Боевой опыт, полученный на службе, становится фундаментом для дальнейшего пути: в управлении, наставничестве и общественной работе. Общаясь с героями, депутат не раз убеждался, что эти люди умеют брать ответственность на себя, действовать грамотно в сложных ситуациях и вести за собой команду.

«Служба по контракту — это еще и настоящее мужское братство, особая школа жизни, где закаляется характер и формируются ценности. Для многих это становится точкой роста: не только в плане выплат и льгот, но и в смысле личного развития, уважения общества и перспектив в будущем», — сообщил Жолобов.

О деньгах

В настоящее время военные, подписавшие контракт в подмосковной Балашихе, единовременно получают 3 млн рублей в качестве поддержки. Эта сумма является дополнительной к ежемесячной зарплате, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальные начисления формируются с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. В общей сложности за первый год службы военные зарабатывают минимум 5,5 млн рублей.

О центре в Балашихе

В Подмосковье работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту. Находится он в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2. В одном месте будущим военным предоставляют временное жилье и питание, возможность пройти полное медобследование, оформить все необходимые документы и пройти курсы первой боевой подготовки.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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