Женская консультация Истры получила новый кардиотокограф

Женская консультация № 1 в Истре получила новый аппарат для оценки внутриутробного состояния плода. Оборудование закупили по программе электронных родовых сертификатов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый кардиотокограф приобрели за счет целевых выплат Фонда социального страхования по программе электронных родовых сертификатов. Эти средства предназначены для финансирования медицинской помощи женщинам во время беременности и родов. Теперь в женской консультации № 1 Истры работают два новых аппарата, что позволяет сократить ожидание исследования.

Заведующая консультацией Огулшат Розыева пояснила, что кардиотокограф одновременно регистрирует сердцебиение и двигательную активность плода, а также маточную активность. Эти данные помогают врачам комплексно оценивать состояние плода.

При нормальном течении беременности кардиотокографию (КТГ) проводят с 32 недель при каждом визите. При осложнениях — синдроме задержки роста плода, плацентарных или маточных нарушениях — контроль начинают с 28 недель.

Огулшат Розыева подчеркнула, что потребность в КТГ в амбулаторных условиях высока: оценка состояния плода необходима всем беременным при наблюдении. Пациенткам с жалобами особенно важен еженедельный контроль.

Процедура занимает от 15 до 30 минут. Заведующая посоветовала будущим мамам приходить на исследование не голодными, поскольку во время записи оценивают шевеления, состояние и сердцебиение плода, а также маточную активность.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.