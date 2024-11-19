Железо, витамины A и C: что нельзя принимать без назначения врача

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что существуют витамины, которые не стоит назначать себе самому — необходимо сдавать анализы и консультироваться со специалистом. Некоторые из них при передозировке и неправильном приеме могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, речь идет о витаминах A и C, а также железе. Жирорастворимый витамин A накапливается в организме и при передозировке проявляется в виде сухости и трещин кожи, повышении внутричерепного давления. Популярный в осенне-зимний период витамин C в больших дозах приводит к проблемам с сердцем и мочекаменной болезни, а препараты железа не всегда улучшают состояние организма.

«Человек должен пройти диагностику и определить дефициты, потому что витамины — очень активные вещества, которые вмешиваются в естественные биологические процессы», — сказала Чернышова.

Если у человека, принимающего неправильно назначенные БАДы, на самом деле все показатели в норме, то препарат может нарушить баланс других веществ, заключила доктор.