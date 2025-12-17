Зеленый или черный: гастроэнтеролог развеяла миф о «самом полезном» чае

Зеленый и черный чай делают из одного растения, а решающую роль для здоровья играет не сорт, а крепость и количество напитка, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Сырье для зеленого и черного чая получают с одного растения. Разница лишь в степени ферментации. Зеленый содержит больше некоторых антиоксидантов — катехинов, которым приписывают противовоспалительный и метаболический эффект. Черный благодаря ферментации богат другими соединениями — теафлавинами. Они также обладают антиоксидантными свойствами и зачастую действуют на желудок мягче», — заявила Кашух.

Она отметила, что с точки зрения поддержания здоровья важен не столько сорт чая, сколько его крепость, температура и количество в рационе.

«Крепко заваренный чай любого вида, особенно натощак, из-за высокого содержания танинов может раздражать слизистую оболочку желудка, провоцировать изжогу и влиять на усвоение железа. Зеленый чай в этом плане часто более „агрессивен“ для чувствительного желудка», — рассказала специалист.

По мнению Кашух, важнее не гоняться за условной «пользой» зеленого чая, а выбрать тот вариант, который нравится больше и хорошо переносится. Различия есть, но они не носят характер абсолютной истины: все решают мера и индивидуальная реакция организма.

