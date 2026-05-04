Начальник войск химзащиты СССР покончил с собой в Доме на набережной

Известный советский военачальник, генерал-полковник Станислав Петров совершил суицид в Москве. Тело нашли в его квартире в Доме на набережной, где когда-то жили многие лидеры Советского Союза, сообщает MK.Ru .

Петрову было 87 лет. Его тело нашли родственники утром 4 мая. Предварительно, генерал покончил с собой.

Петров был одним из родоначальников войск химзащиты в СССР. Также он был первым начальником войск радиационно-химической и биологической защиты России.

В 1991 году ему присудили Ленинскую премию. В 2001 году он получил звание доктора военных наук.

Долгие годы жизни он являлся научным сотрудником одного из военных институтов и главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты».

