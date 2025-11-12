Завтрак, «умная» тарелка и вода: названы правила для продуктивного мозга

Врач Молчанова: для снижения глюкозы в крови нужно погулять после обеда 15 минут

Есть восемь простых правил для продуктивного мозга, они помогут постепенно наладить работу этого органа, сообщила РИАМО основатель Longevity HQ Academy, фармаколог, нейронутрициолог, терапевт медицины долголетия, PharmD, MSc, MBA Наталья Молчанова.

«Обязательный завтрак с включением белка — энергия на весь день и снижение желания съесть сладкое», — сказала о первом правиле Молчанова.

Далее она назвала регулярный прием пищи в одно и тоже время с интервалом 3-4 часа. Такой подход предотвращает инсулинорезистентность и увеличивает продуктивность.

Еще специалист посоветовала собирать «умную» тарелку в кафе или взять из дома ланч- бокс, где одну вторую порции будут составлять овощи и зелень, одну четвертую — цельнозерновые (гречка, киноа, бурый рис, чечевица), одну четвертую — белок (рыба, птица, нежирное мясо) и еще 1 чайная ложка оливкового масла и горсть ягод на десерт

По ее словам, нужно есть сначала овощи и белок, затем углеводы: это снижает пик глюкозы на 40,9%.

«Если не можете без перекусов — сделайте их полезными для мозга: комбинируйте углеводы с белками и полезными жирами, например, 1 яблоко или горсть ягод + 30 г грецких орехов — это не вызовет скачков глюкозы и сохранит энергию», — добавила нейронутрициолог.

Следующее правило: убрать сладкие напитки, печенье, чипсы, соки, фастфуд из рациона — они вызывают воспаление нейронов, скачки глюкозы и потерю энергии

Из напитков следует пить чистую воду, зеленый чай — они помогают выводить токсины, защищают мозг от обезвоживания и тумана в голове. Последнее, что посоветовала эксперт: нужно прогуляться после обеда 15 минут. Ходьба снижает пики глюкозы и поддерживает энергию.

