Засыпать под телевизор: какой вред наносит такая привычка

Засыпание под включенный телевизор может серьезно ухудшать качество сна и со временем нарушать работу нервной системы, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если пару раз в год заснуть под включенный телевизор, особого вреда для здоровья не будет. Плохо, если это становится привычкой», — отметила Демьяновская.

Она пояснила, что фоновый звук и сменяющиеся изображения создают лишь иллюзию расслабления. Даже во сне мозг продолжает обрабатывать аудиосигналы — резкие изменения громкости, диалоги и музыкальные вставки. Это делает сон прерывистым и особенно мешает фазе глубокого медленного сна, во время которой организм восстанавливается.

По словам доктора, постоянный свет от экрана, прежде всего в синем и зеленом спектре, подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за циркадные ритмы. В результате сбиваются внутренние биологические часы, ухудшается засыпание и снижается общее качество ночного отдыха.

«Для полноценного восстановления нервной системы необходимы темнота и тишина. Только в таких условиях мозг переходит в режим глубокого отдыха, а не тратит ресурсы на постоянный фоновый контроль происходящего», — подчеркнула Демьяновская.

Невролог также обратила внимание на риск формирования зависимости от фонового шума, когда без работающего телевизора мозг уже не может «отключиться».

