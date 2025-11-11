Заниматься с осторожностью: врач рассказала о спорте для диабетиков

Доктор Ольга Павлова заявила, что при физических нагрузках мышцы активно используют глюкозу крови и особенно актуален этот вопрос для людей, страдающих диабетом: им можно и нужно заниматься спортом, но с осторожностью и особыми рекомендациями, сообщает «Крымская газета» .

«Бывает, что у человека нарушено распознавание гипогликемии, то есть он не чувствует снижение сахара во время тренировки. Даже если мы не обратили внимание на гипогликемию, печень реагирует на нее выбросом гликогена (сжатого сахара) — и у нас идет резкий скачок сахара вверх. Причем так называемые печеночные сахара могут быть не только в момент гипо (в момент падения сахара), но и в последующие два дня», — сказала врач.

По ее словам, чтобы избежать критического снижения уровня глюкозы в крови во время тренировки, рекомендуется углеводный перекус — рефит — перед началом активности, особенно если перед занятием уровень сахара находится в пределах нормы.

Таким образом, ключевое правило: всегда проверяйте уровень глюкозы в крови перед началом любой физической активности.

Еще одна причина повышения уровня сахара во время тренировок — это стресс. Любой дискомфорт, испытываемый во время тренировки, будь то чрезмерная нагрузка, негативное эмоциональное или психологическое состояние, или даже неподходящая температура, может спровоцировать выброс гормонов стресса, таких как кортизол, адреналин и норадреналин.

