Заколоть «Галоперидолом»: в новых рекомендациях по лечению детей с РАС нашли ошибки

В проекте клинических рекомендаций «Расстройства аутистического спектра» большая часть предлагаемых лекарств не должна использоваться у детей с РАС, а дозировки завышены в несколько раз, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева в своем блоге.

Она напомнила, что Минздрав РФ выложил на обсуждение проект документа от Российского общества психиатров (РОП). Отзывы на него принимают по 15 апреля.

По словам Горячевой, она вместе с экспертами изучила документ, поле этого появилось очень много вопросов к нему.

«По независимому разбору — 69 ошибок. Это не нюансы формулировок, а противоречия, странные выводы и спорные назначения для детей», — отметила парламентарий.

Как подчеркнула Горячева, дозировки некоторых препаратов завышены в несколько раз. Например, «Рисперидон» в проекте предлагают давать детям в дозе до 15 мг, а в текущих рекомендациях — до 3 мг. А «Галоперидол» хотят назначать малышам с 2 лет, хотя у него большое количество побочных эффектов и сами авторы уточняют, что лучше использовать препараты нового поколения.

Она добавила, что в документе еще есть «Луразидон», хотя в приведенных там исследованиях он эффективен не более чем плацебо. При этом в документе, как обратила внимание парламентарий, совершенно игнорируются современные методы терапии.

Депутат считает, что в клинических рекомендациях, который врачи берут за основу при назначении лечения, не должно быть таких неточностей и ошибок. Этот документ следует переработать с привлечением профессионального сообщества.

