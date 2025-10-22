Заикание и нервный тик: с чем сталкиваются школьники осенью?

У ребенка в начале учебного года могут развиться нервные тики, заикание и другие невротические проявления. Об этом РИАМО сообщила педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина.

Она отметила, что начало школьной жизни нередко становится испытанием для нервной системы ребенка, особенно у первоклассников. Ведь им приходится адаптироваться к новому коллективу, выстраивать отношения с учителями, переживать из-за оценок и стараться не разочаровать родителей.

«Важно, чтобы взрослые помогали ребенку чувствовать себя психологически комфортно в это время, иначе его нервная система может не выдержать. В этом случае могут развиться нервные тики, заикание и другие невротические проявления. Поэтому родителям следует уделять внимание не только школьным успехам, но и эмоциональному состоянию ребенка», — подчеркнула Татаркина.

Опасность сидячего образа жизни

Помимо эмоционального напряжения, на здоровье школьников влияет и преимущественного сидячий образ жизни, ведь теперь ребенок проводит много времени за партой и выполнением домашних заданий. К тому же сейчас многие дети после школы предпочитают проводить время у компьютера или телефона.

«Конечно, такой режим создает опасность для опорно-двигательного аппарата, ведь позвоночник ребенка еще находится в стадии формирования. Это повышает риск развития сколиоза, нарушений осанки и проблем с суставами», — отметила врач.

При этом она добавила, что нарушения осанки могут приводить не только к эстетическим, но и к функциональным последствиям — например, сколиоз грудного отдела может повлиять на работу сердца и легких, а проблемы в шейном отделе нередко вызывают головные боли, утомляемость и снижение концентрации.

Не менее важно, по словам специалиста, следить и за питанием школьника. Нередко дети пропускают завтрак или едят наспех, а в школе не всегда обедают полноценно. Из-за этого ребенок может полдня не есть нормально, что со временем приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, дефициту витаминов и снижению работоспособности.

Отдельное внимание педиатр обратила на профилактику респираторных и других инфекций: в больших детских коллективах вирусы и бактерии распространяются особенно быстро, поэтому важно укреплять иммунитет ребенка, следить за режимом сна, питанием и гигиеной, а также не забывать про вакцинацию.

«Чтобы помочь ребенку пройти адаптацию без последствий, родителям стоит заботиться не только о его учебных успехах, но и о физическом и психологическом благополучии. А при любых проблемах со здоровьем важно не откладывать визит к врачу и не пытаться лечить ребенка самостоятельно», — заключила педиатр.