Заедание стресса и ожирение: россиянам объяснили, как эмоции влияют на вес

Пищевые расстройства, такие как гиперфагическая реакция на стресс, наблюдаются у примерно 30-40% людей с ожирением. Это расстройство проявляется усиленным аппетитом в моменты психоэмоционального напряжения, стресса или после его снятия, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Она подчеркнула, что в такие периоды желание есть становится непреодолимым, а предпочтение отдается высококалорийной, жирной и сладкой пище — шоколад или мороженое. Если стрессовые ситуации становятся регулярными, то потребление пищи увеличивается, что со временем может привести к набору лишнего веса.

«Гиперфагия тесно связана с другими расстройствами, такими как компульсивное переедание и ночная гиперфагия. Однако в этих случаях человек не всегда осознает источник стресса. Одним из объяснений гиперфагии является так называемая углеводная жажда, когда человек испытывает сильное желание потреблять углеводы — часто в виде сладких и жирных продуктов», — сказала Крашкина.

Она добавила, что пища, подобная шоколаду или мороженому, действует на мозг как наркотик. Без этих продуктов у человека возникает депрессивное состояние, похожее на абстиненцию, а после их потребления эмоции нормализуются.

Как уточнила доктор, иногда наблюдается предменструальная гиперфагия, когда женщины испытывают усиленное желание есть за несколько дней до менструации. Это состояние связано с гормональными изменениями и с потребностью в углеводах.

«Однако не все считают, что пищевые расстройства напрямую приводят к ожирению. Например, такие расстройства могут встречаться и у людей с нормальным весом. В некоторых случаях гиперфагия развивается уже после того, как человек набрал вес, а у некоторых она носит эпизодический характер. У некоторых людей желание есть возникает только в ответ на определенную степень стресса, тогда как в другие моменты аппетит может быть нормальным», — отметила психотерапевт.

Она рассказала, что также не удается доказать, что пациенты с гиперфагией в среднем потребляют больше калорий или жиров, чем те, кто не сталкивается с такими расстройствами.

Как пояснила врач, механизмы, стоящие за развитием гиперфагии, пока окончательно не изучены. Считается, что они связаны с нарушениями обмена серотонина и эндорфинов — веществ, которые регулируют пищевое поведение. Эти химические вещества влияют на то, как люди воспринимают стресс и как он влияет на аппетит.

Пищевые расстройства действительно могут быть серьезной проблемой при лечении ожирения. Они могут вызвать непреодолимое желание съесть продукты, которые способствуют набору лишнего веса, например, сладости или жирную пищу. Это значительно усложняет процесс контроля за потреблением еды и может повысить риск возвращения лишнего веса после снижения массы тела.

«Важно понимать, что такие расстройства требуют комплексного подхода к лечению, включая работу с психологами, диетологами и другими специалистами для коррекции пищевых привычек и управления стрессом», — заключила Крашкина.