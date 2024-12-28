Зачем «жрать в три горла»? Россиянам посоветовали не доедать остатки новогодней еды

Новогоднее застолье — повод попробовать большое количество всевозможных блюд, которые обычно редко готовят. На этом фоне часто возникает соблазн доесть все, однако не стоит злоупотреблять праздничными блюдами. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Существуют простые рекомендации, которые могут помочь справиться с желанием доесть все. Во-первых, важно заранее контролировать размеры порций. Если сразу взять тарелку меньшего размера, чем та, которой вы обычно пользуетесь, положить в неё небольшую порцию и есть медленно, ощущение насыщения придет раньше. Во-вторых, стоит прислушиваться к внутренним ощущениям: чувство сытости приходит через 20 минут после начала еды, поэтому важно делать паузы и просто наслаждаться вкусом.

«Часто люди доедают из-за тревоги, стресса или привычки есть за компанию. Осознанность во время приема пищи помогает справиться с этим. Простой способ — сосредоточиться на вкусе и текстуре еды, отложив телефон или выключив телевизор. Это переключает внимание на сам процесс еды, а не на внешние отвлекающие факторы, которые могут способствовать перееданию», — сказала врач.

Кроме того, важно понимать, что переедание не приносит организму пользы. Оно перегружает желудок, может вызвать дискомфорт и даже привести к ухудшению работы печени или поджелудочной железы, если такая практика становится регулярной.

Еще одна распространенная причина доедания — страх выбросить еду. Этот страх глубоко укоренен в культурных нормах, особенно если нас с детства учили, что нельзя оставлять пищу на тарелке. Однако важно помнить, что выброшенная еда приносит организму гораздо меньше вреда, чем избыточное ее потребление. Оставлять еду на потом, замораживать или использовать для других блюд — более разумный подход, чем стараться доесть все сразу.

«Физические приемы также могут быть полезными. Например, выпивание стакана воды перед едой помогает уменьшить чувство голода. Вода наполняет желудок, снижая риск переедания, способствует лучшему выделению пищеварительных соков и облегчает вывод токсинов. Также употребление еды, богатой клетчаткой, способствует быстрому насыщению и облегчает пищеварение», — добавила Сережина.

Переедание — это не только физическая, но и психологическая проблема. Окружение, в котором мы едим, также может усилить желание потреблять больше. Например, обилие ярких блюд на праздничном столе стимулирует аппетит. Чтобы избежать переедания, важно не ставить на стол «все лучшее сразу». Постепенный вынос блюд помогает избежать перегрузки желудка и сохранить удовольствие от еды, резюмировала специалист.