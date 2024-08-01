За последние годы доля жителей страны, имеющих лишний вес, выросла до 62,5%

В России с 2018 года значительно выросло число жителей с лишним весом, а людей с весом в пределах нормы снизилось до 35,7% в прошлом году. При этом больше толстеют мужчины, чем женщины.

По ее словам, это связано с ростом цен на полезные продукты и отсутствие двигательной активности. После пандемии появилось много «удаленщиков» - тех, кто работает из дома. Этим людям зачастую лень выходить из дома и заниматься спортом.

«Не все имеют достаточно средств, чтобы покупать привычные сезонные продукты, особенно из числа овощей, свежей зелени, фруктов. Существенно подорожало яйцо, мясо, птица, рыба. Про фрукты и ягоды уже и говорить не приходится. Исходя из этих реалий, люди отдают предпочтение дешевым продуктам с низкой питательной ценностью, которыми насытиться можно лишь в объеме», - отметила медик.

По мнению эксперта, эта проблема должна решаться на государственном уровне. Властям, вероятно, стоит разработать комплексную программу реформ и стратегий по борьбе с перееданием и по распространению ЗОЖ.