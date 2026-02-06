Вызывает рак или нет: есть ли вред излучения от мобильного телефона

Мобильный телефон излучает радиочастотные электромагнитные волны — это не ионизирующее излучение, в отличие от рентгена или гамма‑лучей. У такой радиочастотной энергии не хватает мощности, чтобы повреждать ДНК напрямую, сообщил РИАМО врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Руслан Басанов.

Он уточнил, что крупные обзоры и данные национальных регистров не нашли устойчивого роста опухолей мозга, который можно было бы связать с широким распространением мобильной связи. Как отмечают Национальный институт рака США и FDA, на сегодняшний день недостаточно доказательств, чтобы считать, что типичные уровни воздействия от мобильных телефонов вызывают рак.

По словам доктора, Cancer Research UK формулирует еще жестче: использование мобильных телефонов, 4G, 5G и Wi‑Fi не повышает риск рака по имеющимся данным.

Басанов добавил, что при этом Международное агентство по изучению рака (IARC) отнесло радиочастотные поля к категории 2B — «возможно канцерогенны», опираясь на ограниченные данные по некоторым опухолям при очень длительном и интенсивном использовании.

«Это не означает, что причинно‑следственная связь доказана; скорее, что теоретический риск не исключен, и продолжается мониторинг. Практические рекомендации остаются осторожно‑умеренными: говорить по гарнитуре или через громкую связь, не держать телефон вплотную к голове часами, не спать с включенным аппаратом прямо под подушкой. Для ребенка это тем более разумно — не из‑за паники, а по принципу „если легко снизить воздействие, почему бы не снизить“» — сказал онкохирург.

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона. В этот день людям предлагают задуматься о том, что им дает мобильная связь, и чего она их лишает, какую пользу приносит обществу и какой вред может наносить здоровью, если не физическому, так психическому.

