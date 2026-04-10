Вытащили из могилы: в России спасли женщину, чье сердце не билось больше часа

Кузбасские врачи запустили сердце пациентки через 71 минуту после остановки
Здравоохранение

Кузбасские врачи запустили сердце пациентки, которое не билось больше часа, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Женщина была госпитализирована в кардиодиспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком. Ее сердце перестало биться в приемном отделении. Медики зафиксировали клиническую смерть и приступили к реанимации.

Обычно эта процедура длится 30 минут, затем шансы на спасение исчезают. Но медики продолжили биться за жизнь пациентки. Параллельно с массажем сердца и ИВЛ они провели коронарографию, нашли закупоренную артерию и поставили стент. Им удалось запустить сердце через 71 минуту после того, как оно остановилось.

Сейчас с женщиной все в порядке, скоро ее выпишут. Губернатор отметил, что эта победа доказывает, что «в кузбасском медицинском сообществе преобладают специалисты высочайшего класса». Он также поблагодарил команду медучреждения за труд.

