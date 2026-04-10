Вытащили из могилы: в России спасли женщину, чье сердце не билось больше часа

Женщина была госпитализирована в кардиодиспансер с острым инфарктом и кардиогенным шоком. Ее сердце перестало биться в приемном отделении. Медики зафиксировали клиническую смерть и приступили к реанимации.

Обычно эта процедура длится 30 минут, затем шансы на спасение исчезают. Но медики продолжили биться за жизнь пациентки. Параллельно с массажем сердца и ИВЛ они провели коронарографию, нашли закупоренную артерию и поставили стент. Им удалось запустить сердце через 71 минуту после того, как оно остановилось.

Сейчас с женщиной все в порядке, скоро ее выпишут. Губернатор отметил, что эта победа доказывает, что «в кузбасском медицинском сообществе преобладают специалисты высочайшего класса». Он также поблагодарил команду медучреждения за труд.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.