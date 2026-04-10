В Наро-Фоминске врачи спасли пациента с флегмоной

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли мужчину с тяжелым осложнением на фоне сахарного диабета. Пациент обратился в поликлинику в Апрелевке с гнойным воспалением шеи, которое могло привести к тяжелым последствиям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился к медикам с жалобами на новообразование в области шеи, сопровождавшееся сильной болью и выраженным дискомфортом. Обследование выявило флегмону — острое гнойное воспаление, которое без своевременного лечения быстро распространяется и может привести к летальному исходу. Долгое время пациент не обращался за медицинской помощью, рассчитывая, что состояние улучшится самостоятельно.

Пациент страдал тяжелым сахарным диабетом и имел выраженный избыточный вес, что осложняло течение заболевания. Врачи начали интенсивную терапию в условиях дневного стационара.

«Пациент с тяжелым сахарным диабетом и выраженным избыточным весом обратился к нам уже на этапе выраженного воспалительного процесса. Мы провели терапию, и уже через пять дней удалось купировать воспаление и добиться значительного улучшения состояния. Даже серьезные проблемы можно решить в достаточно короткие сроки — если не откладывать обращение за медицинской помощью», — сказала врач-хирург дневного стационара поликлиники в Апрелевке Вера Заречина.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение. Медики напоминают, что при появлении боли и недомогания важно своевременно обращаться к врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.