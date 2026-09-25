Высокое давление ночью связали со сдвигом ритма работы почек
Компьютерная модель Университета Ватерлоо показала, что сдвиг суточного ритма работы почек может мешать снижению давления во сне, сообщает газета «Известия».
Во сне давление обычно падает на 10–20% относительно дневного уровня. Если разница меньше 10%, риск сердечно-сосудистых заболеваний и поражения почек повышается.
Профессор прикладной математики Анита Лейтон создала модель, учитывающую работу сосудов, нервной системы, гормонов и почек, а также сон. При обычных ритмах ночное снижение среднего давления составляло 11,4%. Без суточных колебаний тонуса сосудов оно уменьшалось до 8,2%, без влияния сна и бодрствования — до 7,4%.
«Время, в которое работают суточные ритмы этих систем, может быть так же важно, как и сами ритмы», — пояснила Лейтон.
Ослабление суточного ритма переноса натрия в почках меняло время его выведения, но давление ночью продолжало снижаться. При сдвиге этого ритма относительно сна и других процессов натрий активнее выводился ночью, а обычного снижения давления не происходило. Эффект усиливался при повышенном поступлении натрия и большей чувствительности к соли.
Люди в исследовании не участвовали. Модель основана на параметрах женского организма и не учитывает подробно время еды, физическую активность и стадии сна. Выводы пока не дают оснований менять время приема лекарств или употребления соли.
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