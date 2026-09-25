Высокое давление ночью связали со сдвигом ритма работы почек

Во сне давление обычно падает на 10–20% относительно дневного уровня. Если разница меньше 10%, риск сердечно-сосудистых заболеваний и поражения почек повышается.

Профессор прикладной математики Анита Лейтон создала модель, учитывающую работу сосудов, нервной системы, гормонов и почек, а также сон. При обычных ритмах ночное снижение среднего давления составляло 11,4%. Без суточных колебаний тонуса сосудов оно уменьшалось до 8,2%, без влияния сна и бодрствования — до 7,4%.

«Время, в которое работают суточные ритмы этих систем, может быть так же важно, как и сами ритмы», — пояснила Лейтон.

Ослабление суточного ритма переноса натрия в почках меняло время его выведения, но давление ночью продолжало снижаться. При сдвиге этого ритма относительно сна и других процессов натрий активнее выводился ночью, а обычного снижения давления не происходило. Эффект усиливался при повышенном поступлении натрия и большей чувствительности к соли.

Люди в исследовании не участвовали. Модель основана на параметрах женского организма и не учитывает подробно время еды, физическую активность и стадии сна. Выводы пока не дают оснований менять время приема лекарств или употребления соли.

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