Вынесенного из квартиры 300-килограммового москвича положили в реанимацию

54-летний житель Москвы, которого в четверг передали скорой помощи через окно его квартиры, находится в реанимации, сообщает РЕН ТВ.

К таким манипуляциям спасателям пришлось прибегнуть из-за огромного веса москвича – свыше 300 кг. Спасательная операция продлилась 4 часа.

Житель столицы вызвал скорую в четверг утром, он жаловался на боль в сердце.

Мужчина был доставлен в больницу, сейчас его состояние оценивается как тяжелое. У пациента диагностировали абсцесс брюшной полости и диабет второго типа.