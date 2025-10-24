Выездную диспансеризацию провели для активных долголетов в Ликино-Дулеве

Врачи Орехово-Зуевской больницы провели выездную диспансеризацию в клубе «Активного долголетия» города Ликино-Дулево. Свое здоровье проверило более 50 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Диспансеризацию рекомендуется проходить ежегодно, а после 60 — дважды в год. Проверки помогают обнаружить возможные проблемы на ранней стадии и вовремя скорректировать лечение.

Регулярная диспансеризация доступна и удобна для всех желающих. Если вы пропустили плановое обследование, обратитесь самостоятельно в поликлинику по месту проживания. Заботьтесь о своем здоровье заранее — ведь профилактика всегда лучше лечения.

Ранее специалисты Орехово-Зуевской больницы провели выездные диспансеризации для сотрудников АО «Мособлагаз», работников «Очистных сооружений», а также для студенческого состава Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.