Выездная донорская акция состоится в Электростали 17 января

17 января в городском округе Электросталь на базе молодежного центра на ул. Карла Маркса, д. 23, состоится донорская акция Московского областного центра крови. Мероприятие будет проходить с 9:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для участия в акции необходимо предварительно записаться. Запись откроется 13 января по ссылке.

Участником дня донора могут стать граждане в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний к донации. Также на акцию необходимо будет принести паспорт, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной).

Накануне донации необходимо придерживаться рекомендаций. За 2-3 дня до донации необходимо исключить употребление жирной, острой, соленой пищи, а также алкоголя. В день сдачи крови стоит ограничиться легким завтраком (например, сладкий чай, печенье, баранки).

Доноры получат денежную компенсацию на питание 998 рублей, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», – сказал Воробьев.