Всемирный день мытья рук: как вместе с микробами «не смыть» иммунитет

Мытье рук спасает от инфекций, но при чрезмерности становится угрозой для самой кожи. Как найти баланс между погоней за чистотой и здоровьем, рассказала РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Когда нужно мыть руки

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Вопрос, сколько раз в день их нужно мыть, напрямую зависит от активности человека и того, насколько часто он бывает в местах общественного пользования. Есть правило, которое остается неизменным: мыть руки нужно и перед посещением туалета, и после него. Это должно стать привычкой.

Руки сопровождают нас во всех моментах жизни, когда мы контактируем с микрофлорой: работа, приготовление еды, прием пищи, путешествия, контакты с другими людьми и так далее. Поэтому важно помнить и о чистоте поверхностей, к которым прикасаются руки. Если вы проводите день в общественных местах, где много людей и высокий уровень обсемененности микроорганизмами, руки нужно обрабатывать чаще.

В чем вред избыточной гигиены

Но здесь возникает другая проблема: избыточная гигиена сама по себе может нанести вред. Антисептики и антибактериальные мыла нужны, но в умеренных количествах, поскольку они разрушают естественный защитный жировой слой кожи, делая ее сухой и уязвимой. Кроме того, антибиотики в составе мыла при постоянном применении приводят к резистентности бактерий — невосприимчивости к этому антибиотику.

«Мыло перестает работать, бактерии действуют агрессивнее и вызывают трещины и микроповреждения на коже рук, куда легко проникают не только бактерии и вирусы, но и грибки: плесневые, кандиды, дерматофиты. Опасность в том, что через поврежденную кожу они легче внедряются в организм. Поэтому важно соблюдать баланс: мытье рук должно быть регулярным, но чрезмерная обработка может навредить. При слишком частом применении антисептиков возможно развитие хронического дерматита. Его провоцируют как химические компоненты средств, так и вторичное инфицирование — например, грибковыми микроорганизмами и аллергенами», — объяснила врач.

Многие антисептики содержат спирт, который сильно сушит кожу. Их не рекомендуется использовать постоянно. В составах на основе других химических соединений иногда добавляют смягчающие компоненты, например глицерин, что делает их более щадящими. Существуют также средства с натуральными антибактериальными компонентами — например, с экстрактом зеленого чая, который борется с вирусами, или спреи с бактериофагами, уничтожающими только бактерии. То есть сегодня есть выбор, и важно подбирать средство, подходящее именно для вашей кожи.

Чем лучше мыть руки

Что выбрать — жидкое или твердое мыло, — зависит от особенностей кожи. Жидкое мыло кажется удобнее — PH в них менее агрессивен по сравнению с хозяйственным мылом, которое традиционно является универсальным антисептиком и действительно уничтожает до 200 видов микробов из-за очень щелочной среды — даже возбудителей сифилиса. Но ввиду сильнощелочной PH, оно агрессивно воздействует на кожу.

«В жидкое мыло часто добавляют масла — какао, касторовое, ромашку, кедр. Такие добавки не только обеззараживают, но и помогают коже восстанавливаться. Для особо чувствительной кожи рук твердое мыло может быть предпочтительней — оно мягче, чем жидкое, обладает более выраженными вяжущими свойствами и лучше подходит людям с чувствительной кожей, формируя жировой барьер. В состав такого мыла часто добавляют натуральные масла (какао, касторовое, ромашку, кедр), эфирные масла с антибактериальным действием (например, лемонграсс). Эти компоненты не только убивают бактерии и вирусы, но и восстанавливают кожу. Твердое мыло для рук с натуральными компонентами лишено недостатков хозяйственного и антибактериального мыла», — сказала Сережина.

Как сохранить кожу от повреждений

Что касается увлажняющего крема для рук, то его действительно лучше применять после мытья. Но речь скорее идет не об увлажнении, а о создании защитной пленки, которая предохраняет кожу от пересыхания и микроповреждений. Конкретные средства каждый подбирает индивидуально, в зависимости от особенностей своей кожи.

«Есть еще один совет, о котором часто забывают: перчатки. Речь идет не о резиновых или полиэтиленовых — под ними создается влажная среда, благоприятная для размножения микробов. А вот легкие тканевые перчатки могут стать отличной защитой в общественных местах, особенно в осенне-зимний период. Это одновременно и барьер для микробов, и защита кожи от холода», — отметила эксперт.

В то же время в составе мыла — и жидкого, и твердого — не должно быть агрессивных химических компонентов. Среди них — лаурилсульфат натрия (SLS), пропиленгликоль, этиленгликоль, агрессивные спирты, а также консерванты вроде сорбата калия и бензоата натрия. Все они относятся к ксенобиотикам и аллергенам — чужеродным веществам, которые могут негативно влиять на кожу и даже на общее состояние здоровья. Их регулярное применение повреждает кожный барьер и делает кожу уязвимой.

Таким образом, мыть руки нужно регулярно, но разумно: обязательно до и после туалета, перед едой и приготовлением пищи, после контактов с людьми и поверхностями в общественных местах.

Антисептики и антибактериальное мыло должны использоваться по ситуации, а не постоянно. После мытья полезно наносить защитный крем. Для повседневного ухода подбирайте мягкое мыло с натуральными компонентами.

«Если вас беспокоят шелушение и микротрещины на руках, то стоит исключить присутствие заразных грибков-дерматофитов. С помощью ПЦР-теста — соскоба с кожи — можно выявить такие виды грибков как эпидермофитон, микроспорум и трихофитон, которые лечатся абсолютно разными группами противогрибковых средств. На основании результата этого лабораторного исследования дерматолог подберет специфический антимикотический препарат», — обозначила Сережина.

Не забывайте: чрезмерная гигиена не делает нас здоровее. Она способна навредить так же, как и ее отсутствие. Баланс и осознанность — вот ключ к сохранению здоровья кожи и снижению риска инфекций.

