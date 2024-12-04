Все больше россиян жалуются на сонный паралич

Число россиян с жалобами на сонный паралич выросло на 30% за 2024 год

В России количество обращений к сомнологам с жалобами на сонный паралич увеличилось минимум на 30% за 2024 год, сообщает SHOT .

По данным специалистов, число обращений повышается в последние два года. Люди начали волноваться еще во время пандемии Covid-19. Затем к этом прибавился сильный стресс. Еще на показатели плохо влияют разные физиологические нарушения, например, ожирение.

Так, к сонному параличу у человека может привести нарколепсия — заболевание нервной системы. В этом случае пациент не может контролировать сон и бодрствование.

Сонный паралич — это состояние, когда мозг проснулся, а тело еще нет. В этом случае человек понимает, что бодрствует, но не может двигаться и говорить, плюсом идут страх и галлюцинации. Внутри начинается паника, а со стороны такой человек выглядит как просто спящий.

Раньше люди думали, что сонный паралич — мистическое явление. То есть он может возникать, когда приходят домовые, мертвые родственники или происходит похищение инопланетянами. Сейчас об этом состоянии начали говорить чаще, поэтому россияне стали приходить к врачам.

По мнению медиков, состояние хоть и жуткое, но не опасно для людей. При этом важно понимать, что каждый отдельный случай следует разбирать индивидуально.