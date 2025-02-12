Вредные супы: Россиянам рассказали, какие супы приведут к проблемам с желудком

Биолог Лялина: супы с колбасами и копченостями не полезны для здоровья

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, что для пищеварительной системы наименее полезны супы-харчо и блюда с жирными бульонами, сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что лучше избегать готовых наборов из магазинов из-за содержащихся в них консервантов. Такие наваристые бульоны, особенно с использованием свинины и говядины, насыщены вредными жирами и экстрактивными веществами, которые могут негативно сказываться на здоровье.

А супы, включающие колбасы и копчености, содержат высокое количество соли и жиров, что может привести к задержке жидкости в организме и повышенному давлению.

«Магазинные и пакетированные супы это зачастую минимум пользы и максимум химии: глутамата натрия, консервантов, красителей и так далее», — заключила эксперт.

Между тем кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная заявила, что, если регулярно пропускать завтрак, можно нанести организму серьезный урон: нарушается основной обмен.