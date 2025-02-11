Путь к ожирению: гастроэнтеролог рассказала об опасности пропущенного завтрака

«Если вы не завтракаете, организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань, это и сердце. Жировую он начинает накапливать, прятать дальше, возможность ее расщепления уменьшается. То есть это вот такой путь к ожирению», — сказала врач в эфире радио Sputnik.

По ее словам, у людей, которые не завтракают, обычно много перекусов, они бесконечно пытаются добавить энергию при помощи кофе с сиропами, печеньем или конфетами. Тем временем, энергетики — это «выбивание твоих резервов».

В результате человек страдает от усталости, слабости и сонливости и следующий прием пищи начинает с вредных быстрых углеводов.