В Ростовской области за ночь сбили несколько вражеских дронов

сегодня в 06:15

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

В течение ночи были уничтожены вражеские БПЛА, атаковавшие Ростов-на-Дону, Таганрог, Новошахтинск и пять районов области.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Таганроге, где осколки сбитого дрона повредили окна многоквартирного дома на 7-й Садовой площадке и припаркованные автомобили. На месте работает глава города Светлана Камбулова с оперативной группой.

«Несмотря на масштабность атаки, нам удалось избежать человеческих жертв, — заявил глава региона.