Врачи связали рост инсультов во время секса с лишним весом

В России участились случаи инсульта во время интимной близости, на них приходится около 5% приступов. Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил это высокой нагрузкой и скрытыми патологиями, сообщает «Вечерняя Москва» .

Сексуальная активность является серьезной физической нагрузкой. При ней повышается артериальное давление и возрастает потребность мозга в кислороде. У людей со склонностью к гипертонии это может спровоцировать инсульт.

«Если у человека уже есть склонность к гипертонии, давление может подскочить до опасных значений. Для нормального функционирования в этот момент мозгу требуется больше кислорода и крови», — объяснил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, во время интимной близости активно работает сердечно-сосудистая система, а нагрузка сопоставима с тренировкой. При малоподвижном образе жизни и сниженной выносливости даже у людей старше 30 лет и в возрасте 40–45 лет риск осложнений выше. Дополнительным фактором остается избыточный вес: индекс массы тела 29–30 уже создает повышенную нагрузку на сердце.

«Например, к ним относится артериовенозная мальформация — врожденная аномалия развития сосудов, при которой артерия соединяется с веной напрямую, минуя капиллярную сеть. Кровь сбрасывается в мозг неправильно… есть риск разрыва сосуда», — рассказал Кондрахин.

Такие патологии могут долго не проявляться, но при резком скачке давления привести к инсульту или внезапной смерти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.