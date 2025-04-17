Врачи Реутова благодаря ИИ выявили более 80% случаев рака груди на ранних стадиях

В центре амбулаторной онкологической помощи городского округа Реутов значительно расширяются возможности раннего выявления онкологических заболеваний. Одним из приоритетных направлений работы центра является своевременная диагностика онкологических заболеваний, что позволяет значительно повысить эффективность лечения и снизить нагрузку на пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наибольшее внимание в центре уделяется диагностике рака молочной железы, который остается самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин. В 2024 году благодаря внедрению искусственного интеллекта для анализа маммографических изображений удалось достичь впечатляющих результатов: в 83% случаев заболевание выявлено на ранней стадии. Особенно важно, что у 8% пациенток диагностированы формы рака, не обладающие метастатическим потенциалом. Это позволило провести щадящее хирургическое вмешательство без косметических и физических последствий, а главное — без риска развития метастатической болезни.

Второе место по частоте выявления занимают злокачественные новообразования желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. На базе реутовского центра амбулаторной онкологической помощи создано специализированное отделение эндоскопических методов исследования и флуоресцентной диагностики. Благодаря этому удалось значительно повысить частоту раннего выявления рака желудка (53%) и толстой кишки (44%).

Флуоресцентная диагностика в сочетании с эндоскопическими методами позволяет обнаруживать опухоли на самых ранних стадиях, когда стандартные методы визуализации еще неэффективны. Это дает возможность проводить органосохраняющие операции минимального объема и сохранять высокое качество жизни пациентов.

В ближайшее время в центре запустят программу раннего выявления центрального рака легкого, в которой будет применяться метод видеоэндоскопического исследования бронхиального дерева с флуоресцентной подсветкой.

Однако, как подчеркивают специалисты центра, даже самое современное оборудование и квалифицированные врачи не смогут помочь, если пациенты игнорируют собственное здоровье. Следует помнить, что рак на ранних стадиях зачастую протекает бессимптомно.

Своевременное обследование — залог успешного и щадящего лечения. Это подчеркивает важность регулярных профилактических обследований. Жители могут пройти диспансеризацию в любой будний день по предварительной записи в поликлиниках города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.